17 regioni in giallo, ma tornano le zone rosse circoscritte (Di lunedì 8 febbraio 2021) In alcuni comuni dell'Umbria, Abruzzo e Molise e Chiusi in Toscana si torna a fare i conti con un lockdown duro dopo il picco dei ricoveri. A rischio medio la provincia autonoma di Bolzano, la Puglia, ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 febbraio 2021) In alcuni comuni dell'Umbria, Abruzzo e Molise e Chiusi in Toscana si torna a fare i conti con un lockdown duro dopo il picco dei ricoveri. A rischio medio la provincia autonoma di Bolzano, la Puglia, ...

RaiNews : #Covid: cambia l'#Italia a colori, 17 regioni in giallo. Nuovo picco di ricoverati in #Umbria… - RaiNews : #COVID?19, Da oggi 17 #regioni gialle. 'Lockdown' in Alto Adige. Perugia in rosso. Micro-aree rosse in Umbria, Tosc… - 29luglio1971 : RT @RaiNews: #COVID?19, Da oggi 17 #regioni gialle. 'Lockdown' in Alto Adige. Perugia in rosso. Micro-aree rosse in Umbria, Toscana, Abruzz… - Robbetta : RT @RaiNews: #COVID?19, Da oggi 17 #regioni gialle. 'Lockdown' in Alto Adige. Perugia in rosso. Micro-aree rosse in Umbria, Toscana, Abruzz… - TV2000it : RT @tg2000it: #COVID19, al via nel Lazio vaccinazioni per gli over 80. In giallo 17 Regioni @BeaBossi @vinmorgante @Avvenire_Nei @agensir… -