Una donna voterà con i vescovi. La scelta di Papa Bergoglio (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Una donna parteciperà con diritto di voto al prossimo Sinodo: l'assemblea dei vescovi che, nell'ottobre del 2022, si pronuncerà proprio su un cammino condiviso della Chiesa, nel nome della maggior collegialità possibile. Si tratta della suora francese Nathalie Becquart, nominata oggi da Papa Francesco sottosegretario del Sinodo dei vescovi assieme a padre Luis Marín de San Martín, finora Assistente Generale dell'Ordine di S. Agostino. Becquart, già direttrice del Servizio Nazionale per l'Evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni della Conferenza dei vescovi di Francia va ad occupare così un posto di particolare importanza, che indica l'attenzione all'elemento femminile nella Chiesa di Bergoglio. Il Sinodo dei vescovi, infatti, rappresenta il momento più ... Leggi su agi (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Unaparteciperà con diritto di voto al prossimo Sinodo: l'assemblea deiche, nell'ottobre del 2022, si pronuncerà proprio su un cammino condiviso della Chiesa, nel nome della maggior collegialità possibile. Si tratta della suora francese Nathalie Becquart, nominata oggi daFrancesco sottosegretario del Sinodo deiassieme a padre Luis Marín de San Martín, finora Assistente Generale dell'Ordine di S. Agostino. Becquart, già direttrice del Servizio Nazionale per l'Evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni della Conferenza deidi Francia va ad occupare così un posto di particolare importanza, che indica l'attenzione all'elemento femminile nella Chiesa di. Il Sinodo dei, infatti, rappresenta il momento più ...

