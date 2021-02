Tutti con Draghi, ma Grillo detta la linea esecutiva (Di domenica 7 febbraio 2021) Si sono chiuse ieri le consultazioni che portano Draghi ad un secondo giro con i partiti. La maggioranza è ampia, mentre Grillo indica la via Draghi piglia tutto A quanto pare si andrà oltre la maggioranza Ursula. Il primo giro di consultazioni convince “quasi” Tutti. Durante questa prima settimana con i partiti sembra che Mario Draghi abbia già la certezza di una fiducia ampia e solida. Con ben 470 favorevoli alla Camera, l’ex di Bankitalia si appresterebbe a costruire anche al Senato (inciampo dell’ultimo esecutivo) una maggioranza di 270 Senatori. Questo il probabile scenario che vedrebbe una piccola opposizione guidata da FdI e una deriva del Movimento 5 Stelle contrario all’establishment che Draghi rappresenta. Lo show di Grillo Ed è proprio sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Si sono chiuse ieri le consultazioni che portanoad un secondo giro con i partiti. La maggioranza è ampia, mentreindica la viapiglia tutto A quanto pare si andrà oltre la maggioranza Ursula. Il primo giro di consultazioni convince “quasi”. Durante questa prima settimana con i partiti sembra che Marioabbia già la certezza di una fiducia ampia e solida. Con ben 470 favorevoli alla Camera, l’ex di Bankitalia si appresterebbe a costruire anche al Senato (inciampo dell’ultimo esecutivo) una maggioranza di 270 Senatori. Questo il probabile scenario che vedrebbe una piccola opposizione guidata da FdI e una deriva del Movimento 5 Stelle contrario all’establishment cherappresenta. Lo show diEd è proprio sul ...

