Tommaso Zorzi e Stefania Orlando preparano il colpo di scena choc al GF Vip? – VIDEO (Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo lo scherzo ai danni di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, pare che i due concorrenti del Grande Fratello Vip, abbiano intenzione di mettere in piedi un "contro scherzo" fingendosi arrabbiati e preparando le valigie per andare via. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando preparano il colpo di scena? E se all'inizio sembrava solamente una risposta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

