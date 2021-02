Terribile schianto, Andrea muore a 16 anni sbalzata fuori dall’auto. Soccorsi inutili (Di domenica 7 febbraio 2021) Palermo, tragedia in strada. Erano le 21,30 quando la sedicenne, Andrea Romanasu, residente ad Altavilla Milicia, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nei pressi del centro commerciale Forum. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze del 118 ma per giovane ragazza, nulla da fare. Un vuoto incolmabile nel cuore di parenti e amici. La giovane – come riportato da Gds.it – viaggiava su una Cinquecento blu metallizzata, guidata da un altro giovane. L’auto ha urtato più volte il guardrail e Romanasu è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo sull’asfalto. La notizia è stata diffusa sul sito dell’ANSA dove viene specificato che sul posto è giunta l’ambulanza del 118 ma non c’è stato nulla da fare perchè la 16enne era già morta.



. E sempre dal sito, si apprende che oltre il 118 su posto è giunta anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Palermo, tragedia in strada. Erano le 21,30 quando la sedicenne,Romanasu, residente ad Altavilla Milicia, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nei pressi del centro commerciale Forum. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze del 118 ma per giovane ragazza, nulla da fare. Un vuoto incolmabile nel cuore di parenti e amici. La giovane – come riportato da Gds.it – viaggiava su una Cinquecento blu metallizzata, guidata da un altro giovane. L’auto ha urtato più volte il guardrail e Romanasu è statadall’abitacolo finendo sull’asfalto. La notizia è stata diffusa sul sito dell’ANSA dove viene specificato che sul posto è giunta l’ambulanza del 118 ma non c’è stato nulla da fare perchè la 16enne era già morta.. E sempre dal sito, si apprende che oltre il 118 su posto è giunta anche ...

PasqualeMarro : Terribile schianto tra due auto: gravissima una bambina di 2 anni - zazoomblog : Lo schianto terribile in autostrada: Luca aveva 20 anni - #schianto #terribile #autostrada: - paoloangeloRF : VIDEO Il terribile schianto in tangenziale - laprovinciacr : #Crema VIDEO Il terribile schianto in tangenziale - casertafocus : TRAGEDIA A MONDRAGONE – E’ il geometra del cimitero la vittima del terribile incidente sulla Domitiana GUARDA LA FO… -