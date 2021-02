Supercross, Indianapolis 3: Roczen concede un gran tris (Di domenica 7 febbraio 2021) grande spettacolo nel round numero 3 del Supercross 2021 ad Indianapolis. In questa prova stagionale, la sesta, Ken Roczen vince per la terza volta consecutiva in 450, in una finale che vede gli attori protagonisti sfidarsi in un confronto diretto. Colpi di scena a ripetizione nella 250 East Coast, dove il leader Colt Nichols incontra qualche difficoltà di troppo. Supercross 2021 Indianapolis 2: Roczen il nuovo “martillo” Supercross 2021, Indianapolis 3: come va la gara della 450? La partenza decreta che i “fantastici quattro” della classe maggiore si giochino le posizioni del podio con un confronto diretto. Ken Roczen, Justin Barcia, Cooper Webb e Eli Tomac sfilano in quest’ordine, dandosi battaglia a suon ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021)de spettacolo nel round numero 3 del2021 ad. In questa prova stagionale, la sesta, Kenvince per la terza volta consecutiva in 450, in una finale che vede gli attori protagonisti sfidarsi in un confronto diretto. Colpi di scena a ripetizione nella 250 East Coast, dove il leader Colt Nichols incontra qualche difficoltà di troppo.20212:il nuovo “martillo”2021,3: come va la gara della 450? La partenza decreta che i “fantastici quattro” della classe maggiore si giochino le posizioni del podio con un confronto diretto. Ken, Justin Barcia, Cooper Webb e Eli Tomac sfilano in quest’ordine, dandosi battaglia a suon ...

L' AMA Supercross nella scorsa notte, in attesa del terzo appuntamento al Lucas Oil Stadium di Indianapolis sabato 6 febbraio, ha già emesso i primi verdetti. Nella 450 il fenomeno tedesco Ken Roczen ha ...

Finito il primo trittico di gare in quel di Houston, l' AMA Supercross ritorna al Lucas Oil Stadium di Indianapolis dopo l'assenza dello scorso anno per il secondo tris di eventi di questa prima parte di stagione. Si comincia sabato notte, seconda gara il 2 e ...

Il tedesco Ken Roczen domina le tre gare di Indianapolis e blinda il primato in classifica nell'AMA Supercross. Cooper Webb l'unico degno rivale.

La situazione dei piloti infortunati alla vigilia della sesta gara del Supercross 2021, la terza ad Indianapolis. Chi rientra e chi è fuori ...

