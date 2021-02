Salva un cane dalla strada e lo porta a casa. Ma l’animale la aggredisce e la uccide (Di domenica 7 febbraio 2021) Una donna è stata aggredita e uccisa da un cane che aveva Salvato dalla strada. La vittima si chiamava Keira Ladlow, aveva 25 anni e viveva da sola in un’abitazione nella zona di Kitts Green, a Birmingham. Stando a quanto riportato dal Daily Star Online, la tragedia si è consumata sabato 6 febbraio, intorno alle 14:00. Abeygail Barrett, molto probabilmente un parente di Keira, ha scritto su Facebook che la 25enne aveva trovato il cane “in un giardino”. “Il suo precedente cane era un pitbull morto di cancro, quindi ha deciso di prendersi cura di questo cane dopo averlo trovato in un giardino”, ha spiegato il signor Barrett sui social, che ha poi precisato come i cani vengano Salvati “con tutte le buone intenzioni”, ma ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 7 febbraio 2021) Una donna è stata aggredita e uccisa da unche avevato. La vittima si chiamava Keira Ladlow, aveva 25 anni e viveva da sola in un’abitazione nella zona di Kitts Green, a Birmingham. Stando a quanto rito dal Daily Star Online, la tragedia si è consumata sabato 6 febbraio, intorno alle 14:00. Abeygail Barrett, molto probabilmente un parente di Keira, ha scritto su Facebook che la 25enne aveva trovato il“in un giardino”. “Il suo precedenteera un pitbull morto di cancro, quindi ha deciso di prendersi cura di questodopo averlo trovato in un giardino”, ha spiegato il signor Barrett sui social, che ha poi precisato come i cani venganoti “con tutte le buone intenzioni”, ma ...

