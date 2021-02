Migranti | l’Italia concede porto sicuro alla Ocean Viking

Leggi su newsmondo

(Di domenica 7 febbraio 2021)neldi Augusta (Siracusa) dopo il via libera delle autorità italiane alle operazioni di sbarco. Termina aldi Augusta la missione dell’che ha ottenuto dall’autorizzazione a far sbarcare iad Augusta. “Occorre assegnare senza indugio unper far sbarcare i sopravvissuti. Attualmente ci stiamo prendendo cura dei 422 naufraghi che rimangono sulla nostra nave, alcuni dei quali si trovano in precarie condizioni di salute e sotto costante osservazione nella nostra clinica di bordo”, aveva dichiarato la coordinatrice delle operazioni di ricerca e soccorso a bordo dell’imbarcazione.Via libera ...