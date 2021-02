LIVE Sinner-Shapovalov, Australian Open in DIRETTA: 1° turno tra fenomeni, serve l’impresa (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sinner-Shapovalov, match del primo turno degli Australian Open 2021. Siamo finalmente giunti al primo torneo Slam dell’anno, il cemento Australiano è pronto per farsi calcare dai grandi campioni del tennis. In casa Italia non si poteva iniziare meglio se non con una sfida come quella tra Sinner e Shapovalov, due atleti giovani, che rappresentano il presente e il futuro di questo sport, guardando ai match di primo turno siamo probabilmente di fronte alla sfida più affascinante. Jannik Sinner viene da una settimana estremamente incoraggiante: l’azzurro ha conquistato ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladi, match del primodegli2021. Siamo finalmente giunti al primo torneo Slam dell’anno, il cementoo è pronto per farsi calcare dai grandi campioni del tennis. In casa Italia non si poteva iniziare meglio se non con una sfida come quella tra, due atleti giovani, che rappresentano il presente e il futuro di questo sport, guardando ai match di primosiamo probabilmente di fronte alla sfida più affascinante. Jannikviene da una settimana estremamente incoraggiante: l’azzurro ha conquistato ...

