LIVE Etoile de Bessèges, ultima tappa in DIRETTA: Filippo Ganna è di un altro pianeta, l’azzurro è in testa! (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO E I FAVORITI DELLA tappa DI OGGI 15:41 Nel mentre stanno partendo i primi della classifica generale. 15:39 Ganna è semplicemente di un altro pianeta, è incredibile la facilità con cui riesce ad imporsi e i distacchi degli avversari sono abissali per una crono così breve! 15:38 Devono ancora arrivare al traguardo una quindicina di atleti, ma il tempo di Ganna non sembra avvicinabile da nessuno. 15:36 Filippo Ganna IMPERIOSO! GARA ASSURDA DEL CAMPIONE DEL MONDO IN CARICA, CHE ARRIVA AL TRAGUARDO IN 15’00”, CON UNA MEDIA DI 42.9 Km/h! 15:35 Nel frattempo Laporte è terzo. 15:34 Sta spingendo Filippo, mancano 500m al traguardo! 15:32 Si alza sui pedali ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PERCORSO E I FAVORITI DELLADI OGGI 15:41 Nel mentre stanno partendo i primi della classifica generale. 15:39è semplicemente di un, è incredibile la facilità con cui riesce ad imporsi e i distacchi degli avversari sono abissali per una crono così breve! 15:38 Devono ancora arrivare al traguardo una quindicina di atleti, ma il tempo dinon sembra avvicinabile da nessuno. 15:36IMPERIOSO! GARA ASSURDA DEL CAMPIONE DEL MONDO IN CARICA, CHE ARRIVA AL TRAGUARDO IN 15’00”, CON UNA MEDIA DI 42.9 Km/h! 15:35 Nel frattempo Laporte è terzo. 15:34 Sta spingendo, mancano 500m al traguardo! 15:32 Si alza sui pedali ...

zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges ultima tappa in DIRETTA: prova maiuscola di Ethan Hayter è il momento di Nibali e Bettiol!… - infoitsport : LIVE Etoile de Bessèges, ultima tappa in DIRETTA: Filippo Ganna all'assalto nella cronometro! - zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges ultima tappa in DIRETTA: Filippo Ganna all’assalto nella cronometro! - #Etoile #Bessèges… - zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges quarta tappa in DIRETTA: percorsi quasi 60 chilometri sempre due minuti per Ganna e soci -… - zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges quarta tappa in DIRETTA: se ne vanno in tre c’è anche Filippo Ganna - #Etoile #Bessèges… -