La piccola Matilda uccisa con un calcio. E 16 anni dopo nemmeno un colpevole

(Di domenica 7 febbraio 2021) Andrea Zanello Innocenti la madre e il compagno: non uccisero loro la bimba Vercelli. Non c'è unper la morte dellaBorin. La Cassazione ha messo la parola fine ad una storia cominciata 16fa, certificando un paradosso giudiziario e lasciando la morte di una bambina senza verità. Era il 2 luglio del 2005 quandomorì in una villetta a Roasio, nel Vercellese. Aveva 22 mesi: l'autopsia certificò che a ucciderla, al termine di un'agonia lunga un'ora, fosse stato un violento colpo alla schiena che le causò lesioni al fegato, a un rene e a una costola. Probabilmente un, secondo gli inquirenti, dato in un impeto d'ira. In casa c'erano solamente altre due persone: Elena Romani, la madre della bimba, e Antonio Cangialosi, il suo ...

Oltre alla piccola Borin in casa c'erano solo due persone, quel sabato pomeriggio del luglio 2005. Una era la madre Elena Romani, l'altro era il compagno di lei, Antonio Cangialosi (che non era il padre della bambina). Matilda non aveva ancora due anni quando è stata uccisa. Non si sa come, forse con un calcio, e comunque con una pressione tale sulla schiena da far sì che le si perforasse il polmone con una costola ...