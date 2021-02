Highlights e gol Teramo-Monopoli 1-1, Serie C 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli Highlights e i gol di Teramo-Monopoli 1-1, match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Gli ospiti passano in vantaggio al 22? con Guiebre che sorprende Lewandowski con un gran diagonale mancino, ma vengono ripresi nel secondo tempo dal rigore trasformato da Pinzauti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Glie i gol di1-1, match valido per la ventitreesima giornata del girone C di. Gli ospiti passano in vantaggio al 22? con Guiebre che sorprende Lewandowski con un gran diagonale mancino, ma vengono ripresi nel secondo tempo dal rigore trasformato da Pinzauti. SportFace.

