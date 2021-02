Governo | Zingaretti | ‘congresso Pd? Appena finita questa fase | aprire discussione’

(Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – Il congresso del Pd? “In due anni è cambiato tutto. Io lo avevo detto anche prima della pandemia. E’ evidente che va fatta una discussione politica vera sull’identità, i contorni, il nostri profilo culturale. Dobbiamo lanciare la nostra prospettiva politica per il futuro e discuteremo insieme come farlo”. Così il segretario del Pd, Nicolaa ‘In mezz’ora in più’ su RaiTre.“Io spero solo che nessuno voglia rimettere indietro le lancette dell’orologio perchè allora sarà una battaglia politica. Io lo dico perchè sia chiaro. La discussione congressuale, quando la faremo, sarà una vittoria di tutto il Pd unito. Il congresso sarà tra due anni, masi sarà conclusa, porrò l’interrogativo di come andare avanti. Lo posso fare perché il Pd si è unito molto più di quanto non ...

'Salvini ha dato ragione al Pd'. Così il segretario Dem Nicolacommenta l'apertura del leader della Lega alguidato da Mario Draghi. 'Tutti possono riconoscere che l'idea di risolvere i problemi distruggendo l'Europa era fallimentare. Si apre ......faccio partire esecutivo per vendetta"Draghi, Lega e M5S aprono. Domani nuove consultazioni " Salvini ha dato ragione al Partito Democratico. Non ci siamo spostati noi ". Nicola, ...Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Roberto Speranza è un eccellente ministro della Sanità, anche perché le Regioni non possono fare tutto da sole”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a in Mezz’Ora ...Ora si apre una fase nuova che richiederà però coerenza perchè l’Europa non è una parola”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervenendo a “Mezz’ora in più” su ...