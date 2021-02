Google testa una piccola modifica per la schermata home di Google TV (Di domenica 7 febbraio 2021) Con un aggiornamento lato server, il team di Google TV ha introdotto per alcuni delle icone con dimensioni notevolmente più piccole L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 7 febbraio 2021) Con un aggiornamento lato server, il team diTV ha introdotto per alcuni delle icone con dimensioni notevolmente più piccole L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Google testa una piccola modifica per la schermata home di Google TV - BaldrighiMattia : @Adesposto @ggargiulo3 @LucioMM1 Eh già. Infatti quanti anni sono che la UE cerca di far pagare ad Apple il dovuto?… - Artgiuliafoschi : @francois_sade @strange_days_82 Ma la giustizia? C è google che ti taglia la testa perché è l'unico ad avere i sold… - myanarchicjoy : @_rainperfume - AnnaRomanelli65 : Fenomeno. Meglio di Paolo Ferrari coi fustini del #dash., quello che olla due ministeri perché loro non sono attacc… -