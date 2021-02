Federico Zampaglione: il terrore per la disgrazia | La confessione (Di domenica 7 febbraio 2021) Ospite a “Verissimo”, il cantautore Federico Zampaglione parla del periodo complicato che ha vissuto, mostrandosi commosso Federico Zampaglione (Instagram)Federico Zampaglione è un cantante, regista e sceneggiatore italiano. Dal 1989 è il frontman dei “Tiromancino”. Insieme al gruppo di cui è fondatore ottiene la notorietà. L’album intitolato “La descrizione di un attimo” ha permesso infatti alla band di scalare le classifiche e il singolo “Due destini” è stato scelto come colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek, “Le fate ignoranti”. Nel 2006 Zampaglione fa il suo esordio nel mondo del cinema come regista, con il suo primo lungometraggio “Nero bifamiliare”. L’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo con i Tiromancino. In seguito produce altri ... Leggi su kronic (Di domenica 7 febbraio 2021) Ospite a “Verissimo”, il cantautoreparla del periodo complicato che ha vissuto, mostrandosi commosso(Instagram)è un cantante, regista e sceneggiatore italiano. Dal 1989 è il frontman dei “Tiromancino”. Insieme al gruppo di cui è fondatore ottiene la notorietà. L’album intitolato “La descrizione di un attimo” ha permesso infatti alla band di scalare le classifiche e il singolo “Due destini” è stato scelto come colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek, “Le fate ignoranti”. Nel 2006fa il suo esordio nel mondo del cinema come regista, con il suo primo lungometraggio “Nero bifamiliare”. L’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo con i Tiromancino. In seguito produce altri ...

