Fabrizio Corona e Asia Argento di nuovo insieme: «Diciamo che siamo amici con turbamento…» (Di domenica 7 febbraio 2021) Sembra esserci un riavvicinamento fra Fabrizio Corona e Asia Argento. Fabrizio Corona e Asia Argento avevano avuto una relazione in passato, per poi lasciarsi, ma ora pare ci sia stato un ritorno di fiamma: “Diciamo che siamo amici con turbamento – ha svelato Fabrizio Corona – Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei ogni 15 giorni viene a Milano a casa mia a dormire da me, con me”. Fabrizio Corona E Asia Argento: amici CON TURBAMENTO E’ Fabrizio Corona a raccontare la ripresa frequentazione con Asia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 7 febbraio 2021) Sembra esserci un riavvicinamento fraavevano avuto una relazione in passato, per poi lasciarsi, ma ora pare ci sia stato un ritorno di fiamma: “checon turbamento – ha svelato– Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei ogni 15 giorni viene a Milano a casa mia a dormire da me, con me”.CON TURBAMENTO E’a raccontare la ripresa frequentazione con...

Italia_Notizie : Corona ci riprova con Asia Argento: 'Ogni 15 giorni viene da me' - CaffeFou : Corona ci riprova con Asia Argento: 'Ogni 15 giorni viene da me' - BeppeGatti : @DgSilvia Perfettamente ragione ! Se cercate il bello e maledetto ( tipo Fabrizio Corona) poi non vi lamentate se… - Gingio5 : @AlfioKrancic Fabrizio Corona - zazoomblog : Fabrizio Corona è sempre al centro di qualche scandalo ma avete mai visto dove vive? Ha una casa che non ti aspetti… -