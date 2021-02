Emergency e Tunué pubblicano un fumetto

(Di domenica 7 febbraio 2021) Da un esperimento dinasce undi ragazzi per ragazzi: in libreria “I colori di una nuova vita” Grazie a un contest lanciato nel 2019 dae la casa editricealcuni studenti sono diventati giovani autori. Confrontarsi con il tema della migrazione attraverso uno strumento narrativo complesso come il linguaggio delle nuvole parlanti… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Emergency Tunué

È possibile scaricare il pdf de "I colori di una nuova vita" dal sito di, alla pagina: I colori di una nuova vita - graphic novel... il graphic novel prodotto in collaborazione tra. Per seguire ai seminari è necessaria l'iscrizione. Coloro che parteciperanno online riceveranno, prima dell'evento, i link di ...