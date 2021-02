Australian Open 2021 | calendario 8 febbraio | orari | programma | tv | streaming | ordine di gioco

Leggi su oasport

(Di domenica 7 febbraio 2021) Lunedì 8incominceranno gli, primo Slam della stagione di tennis. Si inizia con una serie di incontri del primo turno, sia per quanto riguarda il tabellone maschile che per quanto concerne il torneo femminile. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento di Melbourne, anche perché vedremo all’opera diversi big nei loro incontri d’esordio in questa competizione. Il serbo Novak Djokovic (numero 1 al mondo) è atteso dal francese Jeremy Chardy, l’austriaco Dominic Thiem incrocerà il kazako Mikhail Kukushkin, il tedesco Alexander Zverev dovrà fare i conti con lo statunitense Marcos Giron, la giapponese Naomi Osaka incrocerà la russa Anastasia Pavlyuchenkova L’Italia si stringe forte attorno a Jannik Sinner, pronto per un match di lusso contro il canadese Denis Shapovalov nel quinto incontro ...