ATP Melbourne 2, Daniel Evans batte Felix Auger-Aliassime e vince il primo trofeo nel circuito (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Murray River Open, o meglio conosciuto come ATP Melbourne 2 2021, si conclude con la vittoria di Daniel Evans. Il numero 33 del mondo batte per 6-2 6-3 il canadese Felix Auger-Aliassime in poco più di un'ora e conquista a trent'anni il primo titolo della sua carriera nel circuito maggiore: il britannico ci riesce al terzo tentativo, dopo aver fallito a Sydney 2017 al cospetto di Gilles Muller e a Delray Beach 2019, quando Radu Albot lo superò dopo una battaglia durata fino al tie-break del terzo set. Continua invece la maledizione di Auger-Aliassime, al settimo ko all'ultimo atto senza vincere nemmeno un set. La partita scorre via in maniera rapida. Dopo un primo ...

