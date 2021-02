Arcuri nella bufera, fioccano le accuse: «Ha buttato via un miliardo di euro per le mascherine» (Di domenica 7 febbraio 2021) Domenico Arcuri sotto il riflettori per la gestione dell’emergenza. L’inchiesta sulle mascherine cinesi rischia di travolgere l’intera macchina di gestione della crisi pandemica. Alcuni imprenditori italiani esclusi dalle gare fanno sentire la loro voce. Come scrive il Giornale «lo scenario si apre a marzo dello scorso anno, quando molti imprenditori italiani si offrono di fare da mediatori con le aziende produttrici cinesi per portare le mascherine in Italia. Mentre tutti gli altri Paesi si rivolgono al governo cinese, che garantisce qualità e affidabilità dei prodotti, l’Italia gestisce tutte le richieste, su ordine del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, attraverso l’ambasciata di Pechino». Arcuri, occhi puntati sulle mascherine Il nodo della vicenda sta tutto nel criterio di commercializzazione ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 febbraio 2021) Domenicosotto il riflettori per la gestione dell’emergenza. L’inchiesta sullecinesi rischia di travolgere l’intera macchina di gestione della crisi pandemica. Alcuni imprenditori italiani esclusi dalle gare fanno sentire la loro voce. Come scrive il Giornale «lo scenario si apre a marzo dello scorso anno, quando molti imprenditori italiani si offrono di fare da mediatori con le aziende produttrici cinesi per portare lein Italia. Mentre tutti gli altri Paesi si rivolgono al governo cinese, che garantisce qualità e affidabilità dei prodotti, l’Italia gestisce tutte le richieste, su ordine del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, attraverso l’ambasciata di Pechino»., occhi puntati sulleIl nodo della vicenda sta tutto nel criterio di commercializzazione ...

ilduca81875061 : RT @SecolodItalia1: Arcuri nella bufera, fioccano le accuse: «Ha buttato via un miliardo di euro per le mascherine» - MarcoForconi : RT @SecolodItalia1: Arcuri nella bufera, fioccano le accuse: «Ha buttato via un miliardo di euro per le mascherine» - boettoisabella1 : RT @SecolodItalia1: Arcuri nella bufera, fioccano le accuse: «Ha buttato via un miliardo di euro per le mascherine» - SecolodItalia1 : Arcuri nella bufera, fioccano le accuse: «Ha buttato via un miliardo di euro per le mascherine»… - Lucia41194788 : RT @conteDartagnan: Arcuri si è già ritirato nella bisca sotto casa sua a giocare a ruba mazzetto? -