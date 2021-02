90 anni fa nasceva James Dean, ribelle senza famiglia (Di domenica 7 febbraio 2021) Il diciassettenne James Dean (1931-1955), figlio di quaccheri, orfano di madre dal 1940, iscrittosi alla UCLA ai corsi di giurisprudenza nel 1948, subito dopo due mesi, opta per il curriculum in teatro, deludendo le attese del padre. Inizia a recitare e abbandona la formazione accademica. Dopo alcune esperienze in programmi televisivi e la buona accoglienza in teatro con L’immoraliste di André Gide, arriva al lungometraggio con East of Eden (La valle dell’Eden, 1955). Se il suo primo film lo rende noto nell’ambiente e tra gli amanti del nuovo cinema, nello stesso anno diviene improvvisamente famoso per Rebel Without a Cause (Gioventù bruciata, 1955). Con Giant (Il gigante, 1956) nasce il mito di un nuovo attore. Il film è ancora al montaggio quando Dean muore in un incidente stradale. Ha ventiquattro anni. Grazie ai ... Leggi su formiche (Di domenica 7 febbraio 2021) Il diciassettenne(1931-1955), figlio di quaccheri, orfano di madre dal 1940, iscrittosi alla UCLA ai corsi di giurisprudenza nel 1948, subito dopo due mesi, opta per il curriculum in teatro, deludendo le attese del padre. Inizia a recitare e abbandona la formazione accademica. Dopo alcune esperienze in programmi televisivi e la buona accoglienza in teatro con L’immoraliste di André Gide, arriva al lungometraggio con East of Eden (La valle dell’Eden, 1955). Se il suo primo film lo rende noto nell’ambiente e tra gli amanti del nuovo cinema, nello stesso anno diviene improvvisamente famoso per Rebel Without a Cause (Gioventù bruciata, 1955). Con Giant (Il gigante, 1956) nasce il mito di un nuovo attore. Il film è ancora al montaggio quandomuore in un incidente stradale. Ha ventiquattro. Grazie ai ...

