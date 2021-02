Ziliani: era rigore netto su Mario Rui, ma troppi ko per Gattuso (Di domenica 7 febbraio 2021) Paolo Ziliani su Twitter fa due commenti che condensano la partita del Napoli. Una sul rigore su Mario Rui (che secondo lui c’era). L’altro più sul Napoli: troppi i ko del Napoli di Gattuso nonostante le assenze. Come già detto nel tweet precedente, il fallo su #MarioRui all’ultimo secondo era rigore netto. Ma il nostro #VAR è bello (si fa per dire) perchè è vario.#GenoaNapoli — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 6, 2021 Sta giocando con molte assenze il #Napoli, ma lo hanno fatto anche club come il #Milan (con una rosa meno nutrita) e l’#Inter (più attrezzata). Ma hanno retto meglio, e al netto della jella (pali, rigori negati come a Rui) 7 k.o. in 20 gare sono troppi. Davvero ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Paolosu Twitter fa due commenti che condensano la partita del Napoli. Una sulsuRui (che secondo lui c’era). L’altro più sul Napoli:i ko del Napoli dinonostante le assenze. Come già detto nel tweet precedente, il fallo su #Rui all’ultimo secondo era. Ma il nostro #VAR è bello (si fa per dire) perchè è vario.#GenoaNapoli — Paolo(@Z) February 6, 2021 Sta giocando con molte assenze il #Napoli, ma lo hanno fatto anche club come il #Milan (con una rosa meno nutrita) e l’#Inter (più attrezzata). Ma hanno retto meglio, e aldella jella (pali, rigori negati come a Rui) 7 k.o. in 20 gare sono. Davvero ...

Giovanni5gran : RT @napolista: Ziliani: era rigore netto su Mario Rui, ma troppi ko per Gattuso Su Twitter. “Anche il Milan ha giocato con tante assenze,… - napolista : Ziliani: era rigore netto su Mario Rui, ma troppi ko per Gattuso Su Twitter. “Anche il Milan ha giocato con tante… - Angelo41030307 : @ZZiliani Il var caro Ziliani visto che non sai niente di calcio.. non può intervenire perché l'arbitro ha valutato… - 2Mancuso : @monicanote73 Ciao Monica, ma Ziliani non era un giornalista della Juve, non pro Juve, proprio di uno degli organi stampa della Juve. - Spazio_J : Ziliani polemico: 'Il fallo di Rabiot su Villar era rigore' - -