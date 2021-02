Volley, Superlega 2020/2021: Modena supera Cisterna in quattro set (Di sabato 6 febbraio 2021) La Leo Shoes Modena si impone per 3-1 (24-26, 19-25, 25-, 25-18) contro la Top Volley Cisterna nell’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno di Superlega 2020/2021. Grande battaglia nei primi due parziali, con la formazione laziale che cede il primo set solo ai vantaggi e pareggia i conti vincendo il secondo. Poi Modena riduce gli errori e mette maggior pressione al servizio, mandando in confusione Cisterna. Gli uomini di Andrea Giani chiudono così in bellezza la regular season, portandosi a casa l’undicesimo successo che conferma la settima piazza. Cisterna rimane invece il fanalino di coda della classifica, ferma a quota 7 punti frutto di due soli successi stagionali. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) La Leo Shoessi impone per 3-1 (24-26, 19-25, 25-, 25-18) contro la Topnell’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno di. Grande battaglia nei primi due parziali, con la formazione laziale che cede il primo set solo ai vantaggi e pareggia i conti vincendo il secondo. Poiriduce gli errori e mette maggior pressione al servizio, mandando in confusione. Gli uomini di Andrea Giani chiudono così in bellezza la regular season, portandosi a casa l’undicesimo successo che conferma la settima piazza.rimane invece il fanalino di coda della classifica, ferma a quota 7 punti frutto di due soli successi stagionali. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL ...

