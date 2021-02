Video incendio a Termas de Rio Hondo. Il circuito argentino divorato dalle fiamme (Di sabato 6 febbraio 2021) Divampato nella notte l’incendio che ha semi distrutto il circuito argentino di Termas de Rio Hondo, ecco i Video del disastro. I vigili del fuoco sono ancora all’opera per cercare di domare le fiamme che hanno letteralmente divorato il paddock, la sala stampa e l’area VIP del noto autodromo situato nei pressi di Santiago del Estero. Fortunatamente nessun uomo è rimasto ferito. L’incendio nella notte, il Video Le autorità hanno immediatamente aperto un’indagine per una presunta dolosità dell’incendio. Secondo le ultime informazioni, al momento della propagazione delle fiamme, erano presenti alcuni addetti alla manutenzione che proprio in quel momento stavano eseguendo alcuni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Divampato nella notte l’che ha semi distrutto ildide Rio, ecco idel disastro. I vigili del fuoco sono ancora all’opera per cercare di domare leche hanno letteralmenteil paddock, la sala stampa e l’area VIP del noto autodromo situato nei pressi di Santiago del Estero. Fortunatamente nessun uomo è rimasto ferito. L’nella notte, ilLe autorità hanno immediatamente aperto un’indagine per una presunta dolosità dell’. Secondo le ultime informazioni, al momento della propagazione delle, erano presenti alcuni addetti alla manutenzione che proprio in quel momento stavano eseguendo alcuni ...

