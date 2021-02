Sci di fondo oggi: orari, tv, programma, streaming Sprint Ulricehamn (Di sabato 6 febbraio 2021) Ancora Sprint per la Coppa del Mondo di sci di fondo, o, nella prospettiva di Federico Pellegrino, “finalmente”: si va a Ulricehamn con prove di definitivo allungo per il poliziotto di Nus in Coppa di specialità. Con Johannes Klaebo e Alexander Bolshunov entrambi assenti, il campo è sostanzialmente tutto del maggiore degli azzurri, pronto ad affondare colpi nella sua amata tecnica libera per riprendersi uno scettro che aveva dovuto cedere al norvegese per qualche anno. Questa stagione, invece, per tutte le ragioni note, le cose sono cambiate, e l’azzurro è sulla buona strada per vincere la Coppa Sprint. Si gareggia anche al femminile, con Linn Svahn che vuole ribadire la propria superiorità: sembra ormai di avere una sorta di versione femminile di Klaebo. La Coppa del Mondo di sci di fondo 2020-2021 a ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Ancoraper la Coppa del Mondo di sci di, o, nella prospettiva di Federico Pellegrino, “finalmente”: si va acon prove di definitivo allungo per il poliziotto di Nus in Coppa di specialità. Con Johannes Klaebo e Alexander Bolshunov entrambi assenti, il campo è sostanzialmente tutto del maggiore degli azzurri, pronto ad affondare colpi nella sua amata tecnica libera per riprendersi uno scettro che aveva dovuto cedere al norvegese per qualche anno. Questa stagione, invece, per tutte le ragioni note, le cose sono cambiate, e l’azzurro è sulla buona strada per vincere la Coppa. Si gareggia anche al femminile, con Linn Svahn che vuole ribadire la propria superiorità: sembra ormai di avere una sorta di versione femminile di Klaebo. La Coppa del Mondo di sci di2020-2021 a ...

VITTORIO VENETO - Ogni sera il rito si ripete. Alla guida del gatto delle nevi, Franco Della Libera batte con la stessa passione di cinquant'anni fa i 10 chilometri di piste per lo sci di fondo che attraversano i territori di Farra d'Alpago e Fregona. 'Questo è un anno eccezionale da tanti punti di vista - dice il 78enne gestore della storica pista del Pian del Cansiglio - per ...

Sono arrivati a Santa Maria Maggiore poco prima delle 16 gli atleti della nazionale under 23 e juniores di sci di fondo e immediatamente si sono allenati al Centro del fondo, in condizioni di innevamento eccezionale. Questa di oggi è stata l'ultima sessione di allenamento prima della paernza per la ...

Ancora sprint per la Coppa del Mondo di sci di fondo, o, nella prospettiva di Federico Pellegrino, "finalmente": si va a Ulricehamn con prove di definitivo allungo per il poliziotto di Nus in Coppa di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione maschile - Presentazione femminile Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due gare odierne di Ulricehamn, ...

