Nuova allerta alimentare, ritirato preparato a base di carne per presenza allergeni (Di sabato 6 febbraio 2021) Questa volta il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato un polpettone industriale per la presenza di allergeni non segnalati nella carne Il lavoro del Ministero della Salute coadiuvato dal Rasff non si placa e ogni giorno sono migliaia i prodotti alimentari che vengono scansionati affinché sia certa la loro produzione e messa in vendita L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 6 febbraio 2021) Questa volta il Ministero della Salute hadal mercato un polpettone industriale per ladinon segnalati nellaIl lavoro del Ministero della Salute coadiuvato dal Rasff non si placa e ogni giorno sono migliaia i prodotti alimentari che vengono scansionati affinché sia certa la loro produzione e messa in vendita L'articolo proviene da YesLife.it.

LatinaQTW : Nuova allerta meteo della protezione civile per domani su tutto il Lazio - UdineseTV : Pioggia, vento e neve: domani nuova allerta meteo - - ViviCampania : Nuova allerta meteo in Campania: domani tornano temporali e raffiche di vento - - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: Nei giorni scorsi in #Francia ci sono state piene importanti dei fiumi. Ecco alcuni video. Ora è allerta per una nuova onda… - IlFriuli : In arrivo pioggia e neve, nuova #allertameteo @ProtCivReg_FVG. Per domani e lunedì, livello di criticità arancione… -