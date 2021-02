La sindrome che colpisce i bambini guariti dal Covid: in Inghilterra 100 ricoveri a settimana, ecco i sintomi (Di sabato 6 febbraio 2021) Dal , uno dei paesi più colpiti dalla , è stato lanciato l'allarme che preoccupa i di tutto il mondo: crescono la paura e il livello di allerta anche per i più piccoli. Negli ultimi mesi sono stati ... Leggi su leggo (Di sabato 6 febbraio 2021) Dal , uno dei paesi più colpiti dalla , è stato lanciato l'allarme che preoccupa i di tutto il mondo: crescono la paura e il livello di allerta anche per i più piccoli. Negli ultimi mesi sono stati ...

ricpuglisi : Buon compleanno al @ilfoglio_it. Peccato per la sindrome di Stoccolma che lo ha ultimamente avvinghiato al trio Conte/Casalino/Travaglio. - ValentinaSicolo : Sto guardando Chiami il mio agente e una serie di dettagli mi fanno soffrire una nostalgia dolorosa: gli stivaletti… - HB7257X : B&B e la sindrome di Smaug. “Che ci vuole a controllarlo? Sta anche dormendo!“ - videgiorgio : RT @mogiag: @mariannaaprile L’unico imbarazzante, cara Marianna, è stato Renzi. Poi puoi continuare ad appoggiarlo non attaccarlo: ma la tu… - yasmine51730289 : @swifttselena Sindrome del vittimismo anche no! Soprattutto noi che vediamo da fuori tutto di tutti -