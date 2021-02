Jannik Sinner: “Tanti italiani forti, è fantastico. Non sono preoccupato per gli Australian Open” (Di sabato 6 febbraio 2021) Jannik Sinner ha sconfitto il russo Karen Khachanov al tie-break del terzo set e si è così qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Melbourne 1. L’altoatesino scenderà in campo domani sul cemento Australiano per affrontare Stefano Travaglia in un emozionante atto conclusivo tutto italiano. L’azzurro ha raccontato il suo match ai microfoni di Ubitennis: “L’esperienza si fa partita dopo partita. Sia se vinci, sia, soprattutto, se perdi impari cose nuove. Alcune partite le perdi, come potevo perdere anche quella di oggi, anche se alla fine sono riuscito a girarla; altre le vinci. Certe volte è anche meglio perderle certe partite. Sembra brutto da dire, ma è così, soprattutto se hai diciannove anni. Abbiamo fatto una preparazione buona e tutte le cose nel modo giusto. Se i risultati arrivano lo vedremo, ma io ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021)ha sconfitto il russo Karen Khachanov al tie-break del terzo set e si è così qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Melbourne 1. L’altoatesino scenderà in campo domani sul cementoo per affrontare Stefano Travaglia in un emozionante atto conclusivo tutto italiano. L’azzurro ha raccontato il suo match ai microfoni di Ubitennis: “L’esperienza si fa partita dopo partita. Sia se vinci, sia, soprattutto, se perdi impari cose nuove. Alcune partite le perdi, come potevo perdere anche quella di oggi, anche se alla fineriuscito a girarla; altre le vinci. Certe volte è anche meglio perderle certe partite. Sembra brutto da dire, ma è così, soprattutto se hai diciannove anni. Abbiamo fatto una preparazione buona e tutte le cose nel modo giusto. Se i risultati arrivano lo vedremo, ma io ...

