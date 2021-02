Giorgi-Shvedova in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2021

(Di domenica 7 febbraio 2021) Camilae Jaroslavasaranno protagoniste del primo turno degli. L’azzurra e la kazaka si sfideranno a suon di vincenti, per una sfida che promette particolari emozioni.tenterà di elevare il proprio rendimento recente, mettendo il primo tassello di un puzzleo da costruire sapientemente.si disputerà lunedì 8 febbraio, come primo match sul campo 8 a partire dalle ore 01.00 italiane. Latelevisiva verrà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con annesso livesulla piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri ...

Sorteggio comodo invece per Camila, (n.76) che debutta contro la kazaka Yaroslava(1432). Per l'esperta Sara Errani (131) c'è la cinese Qiang Wang (34). Infine Elisabetta Cocciaretto (...Sorteggio duro anche nel femminile con le sfide Paolini - Pliskova e. Il tabellone di Serena Williams prende il via con la tedesca Laura Siegemund e a livello teorico i problemi ...Australian Open 2021: come e quando seguire la sfida tra Camila Giorgi e Jaroslava Shvedova, valida per il primo turno dello Slam australiano.L'avvicinamento di Camila Giorgi agli Australian Open 2021 è stato tutt'altro che positivo. La tennista marchigiana solo qualche giorno fa ha accusato un problema fisico che l'ha costretta al ritiro d ...