Ex Ilva di Taranto, brucia una gru nel porto: non ci sono feriti. Colonna di fumo visibile in tutta la città

Vigili del fuoco e Arpa sono intervenuti: non si conoscono ancora la dinamica e i danni esatti, al vaglio anche le possibili emissioni. I Genitori tarantini: "Portate i bambini a casa"

