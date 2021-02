ELF CIV | Nicola Settimo passa in SSP600 con il team Rosso Corsa

(Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo aver disputato una stagione 2020 da assoluto protagonista nella Supersport 300 del Campionato Italiano Velocità, con il titolo sfuggitogli solo all'ultima gara in favore di Manuel Bastianelli , ...

Motosprint.it

Dopo aver disputato una stagione 2020 da assoluto protagonista nella Supersport 300 del Campionato Italiano Velocità, con il titolo sfuggitogli solo all'ultima gara in favore di Manuel Bastianelli , ...... European Talent Cup ePreMoto3. Nella ETC ci sarà il canadese Torin Collins , mentre nel mondiale Junior saranno impegnati Josh Whatley , Noah Dettwiler e Ivan Ortola , all'esordio nella ...Il pilota classe 2000, tra i grandi protagonisti della stagione 2020 della Supersport 300 effettuerà il salto di categoria, passando alla 600 nel team con sede a Castel San Pietro Terme ...La squadra capitanata da Alessandro Tonucci sarà al via del Campionato Italiano Velocità nella classe riservata ai giovanissimi, con il 14enne modenese Samuele Santi ...