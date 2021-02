È morto un amico di Laura Chiatti: 'Oggi è un giorno nero, ciao Fabrizio' (Di sabato 6 febbraio 2021) Su Instagram il cordoglio dell'attrice, che dedica parole di grande affetto al caro amico di famiglia Leggi su today (Di sabato 6 febbraio 2021) Su Instagram il cordoglio dell'attrice, che dedica parole di grande affetto al carodi famiglia

TSaveoursea : DOMAAAAAANI È GIAAAAAAAAÀ DOMEEEEEEEENICAAAAAAA E FOOOOORSE E FOOOOOOORSE CAPISCO PERCHÈ ZEKE DI MERDA NON È ANCORA… - ElisaGiunchetti : @Elisa_Ronchese @Ri_Ghetto Io ho cambiato... ?? Mi ha contattato un amico che non sento da dieci anni che mi stava p… - Ale74terni : @lasorelladiKarl Purtroppo è capitato 2gg fa anche a me,un caro amico,44 anni padre di due bimbe...morto per un lin… - antoniodballaro : RT @EdizioniQiqajon: 'Ho compreso poco a poco che le realtà della vita umana comune non solo non erano di ostacolo, non davano ombra a Dio,… - In_Segno_ : Oggi è un anno esatto che è morto un carissimo amico e collega. Un infarto fulminante lo ha portato via a pochi me… -