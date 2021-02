CorSport: Insigne parte dalla panchina, il problema è la stanchezza psicofisica (Di sabato 6 febbraio 2021) Non sarà titolare nel tridente, contro il Genoa, Lorenzo Insigne. Non solo per la contusione al polpaccio, non ancora pienamente smaltita, ma per la stanchezza psicofisica accusata dal capitano e notata da Gattuso. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Il capitano, invece, partirà dalla panchina: la contusione al polpaccio destro rimediata mercoledì non è ancora del tutto smaltita, tant’è che ieri, in occasione della rifinitura andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno, ha alternato un po’ di lavoro personalizzato al lavoro di gruppo, ma l’aspetto decisivo colto da Rino è soprattutto la fatica. Sì, una certa stanchezza psicofisica tra l’altro inevitabile considerando sia la serie interminabile di impegni ravvicinati, sia il gran lavoro di Lorenzo: l’enorme ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 febbraio 2021) Non sarà titolare nel tridente, contro il Genoa, Lorenzo. Non solo per la contusione al polpaccio, non ancora pienamente smaltita, ma per laaccusata dal capitano e notata da Gattuso. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Il capitano, invece, partirà: la contusione al polpaccio destro rimediata mercoledì non è ancora del tutto smaltita, tant’è che ieri, in occasione della rifinitura andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno, ha alternato un po’ di lavoro personalizzato al lavoro di gruppo, ma l’aspetto decisivo colto da Rino è soprattutto la fatica. Sì, una certatra l’altro inevitabile considerando sia la serie interminabile di impegni ravvicinati, sia il gran lavoro di Lorenzo: l’enorme ...

