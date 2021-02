Calcio, Sky acquisisce i diritti delle Coppe Europee per i prossimi tre anni (Di sabato 6 febbraio 2021) In data odierna Sky ha acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della UEFA Champions League per il triennio 2021-2024 e di tutte le 282 partite a stagione della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League per il medesimo arco temporale. Saranno quindi ben 403 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League, UEFA Europa League e della nuova competizione UEFA Europa Conference League, che Sky potrà trasmettere dagli stadi più belli d’Europa, comprese le tre finali. Sky Sport racconterà il sogno europeo delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità e le tecnologie innovative che esaltano ancora di più la spettacolarità delle sfide, le azioni e i gol dei grandi campioni. Le partite saranno visibili su Sky ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) In data odierna Sky ha acquisito iaudiovisivi per la trasmissione di 121137 partite a stagione della UEFA Champions League per il triennio 2021-2024 e di tutte le 282 partite a stagione della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League per il medesimo arco temporale. Saranno quindi ben 403 i match per ognunatre stagioni di UEFA Champions League, UEFA Europa League e della nuova competizione UEFA Europa Conference League, che Sky potrà trasmettere dagli stadi più belli d’Europa, comprese le tre finali. Sky Sport racconterà il sogno europeosquadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità e le tecnologie innovative che esaltano ancora di più la spettacolaritàsfide, le azioni e i gol dei grandi campioni. Le partite saranno visibili su Sky ...

SkySport : IL GRANDE CALCIO DELLE COPPE EUROPEE SU SKY Per il prossimo triennio, dal 2021 fino al 2024 @NOWTV_It - SkySport : Milan, Fabio Capello in visita a Milanello. VIDEO - SkySport : FIORENTINA-INTER 0-2 Risultato finale ? ? #Barella (31') ? #Perisic (52') ?? - GDS_it : Champions ed Europa League su #Sky per tre anni: 403 partite a stagione - s_margiotta : RT @PaoloCond: Nel caso (remoto) in cui Draghi non dovesse chiamarmi, ci rivediamo qui... Champions League, Europa League ed Europa Confer… -