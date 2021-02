Ainett Stephens | «Quando mio figlio ha smesso di parlare a 2 anni»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 6 febbraio 2021) La vita di Ainett Stephens, modella e showgirl venezuelana, famosa per aver preso parte a programmi come Mercante in fiera e Chiambretti Night, è cambiata tre anni fa, quando suo figlio Christopher ha smesso improvvisamente di parlare. «Dopo un controllo abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile, nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere» racconta Stephens per la prima volta a Verissimo, spiegando di essersi allontanata dal mondo dello spettacolo soprattutto per stare vicino a suo figlio.