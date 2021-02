‘Uomini e Donne’, la reazione di Aurora Tropea alle parole di Giancarlo Cellucci nella puntata di ieri (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne sono state monopolizzate dalla burrascosa storia tra la dama Aurora Tropea e il cavaliere Giancarlo Cellucci: i due si sono frequentati per diverso tempo e, se Aurora ha sempre dimostrato un grande interesse nei confronti di Giancarlo, il cavaliere ha preferito frenare questa conoscenza e da allora il rapporto tra i due si è fatto sempre più turbolento e pieno di recriminazioni reciproche, culminate in una lite molto accesa andata in onda nella puntata di mercoledì. Giancarlo ha infatti accusato Aurora di istigare i suoi follower a lasciare pesanti offese sotto i post suoi e di sua figlia, turbando la ragazza che si è più volte ritrovata a leggere commenti poco ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne sono state monopolizzate dalla burrascosa storia tra la damae il cavaliere: i due si sono frequentati per diverso tempo e, seha sempre dimostrato un grande interesse nei confronti di, il cavaliere ha preferito frenare questa conoscenza e da allora il rapporto tra i due si è fatto sempre più turbolento e pieno di recriminazioni reciproche, culminate in una lite molto accesa andata in ondadi mercoledì.ha infatti accusatodi istigare i suoi follower a lasciare pesanti offese sotto i post suoi e di sua figlia, turbando la ragazza che si è più volte ritrovata a leggere commenti poco ...

trash_italiano : #uominiedonne, bufera sul programma per la puntata andata in onda oggi: 'non avrebbero dovuto permetterlo' - 6000sardine : SOS lanciato da @RescueMed Ci sono 110 donne, uomini e bambini su un gommone che sta imbarcando acqua; e 90 nei p… - FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - Tayanna_Jebelin : RT @ssscsara: 'Senza le donne che partoriscono figli non ci sarebbero neanche uomini che partoriscono idee o sbaglio?' STEFANIA ORLANDO #… - AzzurroJust : RT @A_blondeDreamer: “La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare..Gli uomini possono essere analizzati.. le… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ La carriera di una top model col vizio del basket ciociariaoggi.it