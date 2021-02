UFFICIALE – Kalidou Koulibaly positivo al Covid-19

PinoSa54 : ????... Uagliú....vuttat' sale....???? ???????????????????????????? UFFICIALE - SSC Napoli, Koulibaly positivo al Covid: Kalidou as… - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: UFFICIALE - #Koulibaly positivo al #Covid19 ?? | Comunicato SSC #Napoli: 'Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalid… - Vittoriog82 : RT @MGuardasole: UFFICIALE - #Koulibaly positivo al #Covid19 ?? | Comunicato SSC #Napoli: 'Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalid… - MGuardasole : UFFICIALE - #Koulibaly positivo al #Covid19 ?? | Comunicato SSC #Napoli: 'Dopo i tamponi effettuati questa mattina… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: UFFICIALE - Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou #Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Kalidou

Tutto Napoli

Koulibaly, difensore centrale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radiodegli azzurri. E' la rosa più forte in cui hai giocato? 'Sì, una delle più forti, ...Koulibaly ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittentedel club azzurro: " Stiamo vivendo un momento un po' strano, siamo in difficoltà, ma ...Brutte notizie per il Napoli e per Gennaro Gattuso. Dopo la positività di Ghoulam, c'è un altro caso di Coronavirus in casa azzurra. Si tratta di Kalidou ...In casa Napoli, dopo Faouzi Ghoulam, non arrivano buone notizie per il giro dei tamponi inerenti al difensore senegalese Kalidou Koulibaly.