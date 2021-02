Torino, giovane mamma partorisce mentre la operano al cervello (Di venerdì 5 febbraio 2021) Incredibile intervento chirurgico quello eseguito nella giornata di giovedì 4 febbraio all’ospedale Molinette di Torino. Qui, una giovane donna è stata operata al cervello per salvarle la vista, ma nello stesso tempo i medici hanno fatto nascere sua figlia. Al termine dell’operazione, madre, figlia e vista sono state tutte salvate. Operata di tumore mentre è all’ottavo mese La vicenda, sicuramente traumatica e spaventosa prima del lieto fine, è accaduta ad una donna ricoverata al reparto di Ostetricia dell’ospedale Sant’Anna di Torino. Tutto per un improvviso calo della vista che, indagato, è risultato essere un adenoma ipofisario sanguinante: un piccolo turmore benigno, proprio al centro della scatola cranica, che le stava comprimendo i nervi ottici. Una situazione che poteva costarle la vista, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Incredibile intervento chirurgico quello eseguito nella giornata di giovedì 4 febbraio all’ospedale Molinette di. Qui, unadonna è stata operata alper salvarle la vista, ma nello stesso tempo i medici hanno fatto nascere sua figlia. Al termine dell’operazione, madre, figlia e vista sono state tutte salvate. Operata di tumoreè all’ottavo mese La vicenda, sicuramente traumatica e spaventosa prima del lieto fine, è accaduta ad una donna ricoverata al reparto di Ostetricia dell’ospedale Sant’Anna di. Tutto per un improvviso calo della vista che, indagato, è risultato essere un adenoma ipofisario sanguinante: un piccolo turmore benigno, proprio al centro della scatola cranica, che le stava comprimendo i nervi ottici. Una situazione che poteva costarle la vista, ...

Incredibile intervento ieri sera all'ospedale Molinette di Torino, dove una giovane donna è stata fatta partorire con un cesareo durante un intervento neurochirurgico in urgenza per un adenoma ipofisario sanguinante che le stava facendo perdere la vista. ...

Incredibile intervento chirurgico quello eseguito nella giornata di giovedì 4 febbraio all’ospedale Molinette di Torino. Qui, una giovane donna è stata operata al cervello per salvarle la vista, ma ne ...

Ieri sera è stata fatta partorire con un cesareo una giovane mamma durante un intervento neurochirurgico in urgenza per un ...

