Suv imprigionato nella neve | surriscalda il motore per liberarsi e muore carbonizzato

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Un uomo è morto nell’incendio divampato nel suo Suv rimasto bloccato in un cumulo di: anzichè aspettare il carro attrezzi hato ilscatenando il rogo È rimasto bloccatocon il suo Suv ma è morto a causa di un incendio. Sembra paradossale ma è quanto accaduto ad un guidatore, rimasto L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Suv imprigionato

NewNotizie

... Un tragico incidente stradale che ha coinvolto une una vecchia fiat 600 che dopo il violento impatto frontale si è incendiata trasformandosi in una rovente gabbia che hale due ...... Un tragico incidente stradale che ha coinvolto une una vecchia fiat 600 che dopo il violento impatto frontale si è incendiata trasformandosi in una rovente gabbia che hale due ...Un uomo è morto nell'incendio divampato nel suo Suv rimasto bloccato in un cumulo di neve: anzichè aspettare il carro attrezzi ha surriscaldato il motore scatenando il rogo ...