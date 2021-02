Serie B, trionfo Ascoli a Lecce con doppio Dionisi. E Mancosu sbaglia un rigore (Di sabato 6 febbraio 2021) L’anticipo della 21a giornata di Serie B vede un risultato a sorpresa, il clamoroso blitz in rimonta dell’Ascoli al Via del Mare sul campo del Lecce per 2-1. Un successo incredibile per i marchigiani, griffato da una doppietta di Dionisi. Il Lecce spresa una importante opportunità per salire in classifica, anzi, domani potrebbe ritrovarsi con questo ko fuori dalla zona playoff. Salentini in vantaggio al 23? con Stepinski. Poi pareggio di Dionisi al 28?. Al 53? sempre Dionisi ribalta la gara sul 2-1 ospite. In pieno recupero, al 92?, occasione per il Lecce per pareggiare con un rigore di Mancosu che però ha fallito il tiro dagli 11 metri. Il Lecce quindi frena in zona playoff, l’Ascoli ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) L’anticipo della 21a giornata diB vede un risultato a sorpresa, il clamoroso blitz in rimonta dell’al Via del Mare sul campo delper 2-1. Un successo incredibile per i marchigiani, griffato da una doppietta di. Ilspresa una importante opportunità per salire in classifica, anzi, domani potrebbe ritrovarsi con questo ko fuori dalla zona playoff. Salentini in vantaggio al 23? con Stepinski. Poi pareggio dial 28?. Al 53? sempreribalta la gara sul 2-1 ospite. In pieno recupero, al 92?, occasione per ilper pareggiare con undiche però ha fallito il tiro dagli 11 metri. Ilquindi frena in zona playoff, l’...

icha23utami : RT @GranGalaAIC: @Cristiano è il RE del #GranGalaDelCalcio!!! ?????? Va a lui il premio dell’@assocalciatori come Miglior Calciatore della sc… - ngiocoli : @Sofiajeanne @guidotweet @mastrobradipo Siamo un paese che adora il calcio, non a caso. Per cui conta solo il risul… - Giovanna77Jhs : IL MIO LIBRO: La mia Testimonianza di Fede e Guarigione. Una serie di coincidenze o meglio 'Dioincidenze' che abbra… - marcellofo67 : RT @Baldo20012010: La cosa stupenda è che Chiello fa impazzire anche i suoi 'tifosi'. Lustriamo le scarpe a Chiello e portiamolo in trionf… - PapperPapp : RT @Baldo20012010: La cosa stupenda è che Chiello fa impazzire anche i suoi 'tifosi'. Lustriamo le scarpe a Chiello e portiamolo in trionf… -