Regno Unito, fino a 100 bambini a settimana ricoverati per una malattia post-Covid (Di venerdì 5 febbraio 2021) La patologia che preoccupa i pediatri di tutto il mondo si chiama PIMS. Si tratta una rara malattia che ha colpito quasi 100 bambini a settimana nel Regno Unito tanto da richiederne il ricovero in terapia intensiva fino a 100 bambini a settimana nel Regno Unito vengono ricoverati in ospedale con una malattia rara che può emergere settimane dopo il Covid-19, lasciandoli in terapia intensiva, hanno detto i medici. In un fenomeno che preoccupa i pediatri di tutto il mondo, il 75% dei bambini più colpiti dalla sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica (PIMS) erano neri, asiatici o minoranze etniche (BAME). Quasi quattro bambini ...

