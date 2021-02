Politi | i cittadini non credono più a Raggi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – “Il Sindaco pubblicizza sui social la “nuova” pista ciclabile sulla Colombo, ma iormai hanno capito l’antifona e pretendono la verita’. Basta spacciare due passate di vernice per un’opera stradale, la pista c’e’ sempre stata, occorreva semplicemente manutenerla.” “Stanziare i fondi per lo sfalcio dell’erba e il controllo dell’asfalto e’ manutenzione ordinaria, non servono progetti congiunti o processi partecipativi.” “Purtroppo ihanno potuto constatare che al periodo successivo all’inaugurazione delle varie piste da parte dellae della sua Giunta, non seguono i doverosi lavori di controllo e manutenzione, pertanto, cosi’ come i parchi pubblici, anche le piste dopo un po’ di mesi versano in un pericoloso stato di abbandono e degrado.” “Tutto questo ne rende difficile la fruizione e resta solo il ...