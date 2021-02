Più ginnastica, più virilità: il piano della Cina per coltivare la mascolinità degli studenti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un piano per convincere i ragazzi a fare più sport, per renderli più virili. Il ministro dell’Istruzione in Cina ha affermato di voler aumentare gli insegnanti di educazione fisica e le lezioni di ginnastica al fine di incrementare la “mascolinità” degli studenti. Il piano, scrive la Reuters, arriva in risposta alla proposta, avanzata lo scorso maggio, da un membro della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, organo consultivo del governo, che chiedeva un intervento per i ragazzi che sono diventati troppo delicati, timidi ed effeminati, essendo istruiti principalmente da insegnanti donne. Su Weibo, il Twitter mandarino, il piano sta ricevendo moltissime critiche, ma l’idea di indurre i ragazzi a rafforzarsi attraverso ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Unper convincere i ragazzi a fare più sport, per renderli più virili. Il ministro dell’Istruzione inha affermato di voler aumentare gli insegnanti di educazione fisica e le lezioni dial fine di incrementare la “. Il, scrive la Reuters, arriva in risposta alla proposta, avanzata lo scorso maggio, da un membroConferenza consultiva politica del popolo cinese, organo consultivo del governo, che chiedeva un intervento per i ragazzi che sono diventati troppo delicati, timidi ed effeminati, essendo istruiti principalmente da insegnanti donne. Su Weibo, il Twitter mandarino, ilsta ricevendo moltissime critiche, ma l’idea di indurre i ragazzi a rafforzarsi attraverso ...

flivkerxniall : mi fanno malissimo le gambe perché ieri quella di ginnastica ci ha fatto fare tutti gli esercizi. io non faccio più ginnastica. - giovane_pres : non ho mai odiato un professore come sto odiando il prof di ginnastica in questo momento, lo sto odiando anche più della prof di matematica - mxchisvng : -dicendo che non va bene che io abbia questo atteggiamento, perchè ho ribattuto. a me non sembrava proprio di morir… - wildxheartt : c’ho la sacca di ginnastica che pesa più di un bambino morto. - silviaamarson : RT @FabMarghe: la squadra di ginnastica è una delle cose che mi manca di più :( -

Ultime Notizie dalla rete : Più ginnastica Più ginnastica, più virilità: il piano della Cina per coltivare la mascolinità degli studenti

... per renderli più virili. Il ministro dell'Istruzione in Cina ha affermato di voler aumentare gli insegnanti di educazione fisica e le lezioni di ginnastica al fine di incrementare la 'mascolinità' ...

WandaVision, la recensione del quinto episodio: un colpo di scena che può capovolgere l'universo Marvel

Ma per la prima volta, WandaVision offre molto di più, sia a livello tematico che narrativo. Se ... Siamo arrivati all'epoca dei jeans e delle tute da ginnastica e anche la stessa sitcom vede un'...

... per renderlivirili. Il ministro dell'Istruzione in Cina ha affermato di voler aumentare gli insegnanti di educazione fisica e le lezioni dial fine di incrementare la 'mascolinità' ...Ma per la prima volta, WandaVision offre molto di, sia a livello tematico che narrativo. Se ... Siamo arrivati all'epoca dei jeans e delle tute dae anche la stessa sitcom vede un'...