Milano: Sala, 'convinto che città tornerà laboratorio politico' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "Siamo convinti che le prossime elezioni permetteranno alla nostra città di tornare a essere un importante e strategico laboratorio politico, capace di unire sensibilità e anime differenti per affrontare con concretezza e pragmatismo i problemi reali dei cittadini di Milano". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, su Facebook, parlando del progetto Milano Unita. "Equità sociale e sostenibilità ambientale sono gli obiettivi prioritari che Milano deve perseguire in ogni progetto, anche nei prossimi anni. Milano Unita condivide con noi questo impegno, come ho avuto modo di comprendere durante il proficuo incontro che abbiamo avuto nei giorni scorsi", sottolinea. Il sindaco la ritiene ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021), 5 feb. (Adnkronos) - "Siamo convinti che le prossime elezioni permetteranno alla nostradi tornare a essere un importante e strategico, capace di unire sensibilità e anime differenti per affrontare con concretezza e pragmatismo i problemi reali dei cittadini di". Lo dice il sindaco di, Giuseppe, su Facebook, parlando del progettoUnita. "Equità sociale e sostenibilità ambientale sono gli obiettivi prioritari chedeve perseguire in ogni progetto, anche nei prossimi anni.Unita condivide con noi questo impegno, come ho avuto modo di comprendere durante il proficuo incontro che abbiamo avuto nei giorni scorsi", sottolinea. Il sindaco la ritiene ...

CarloVerdelli : Beppe Sala: “A Milano non avranno spazio le forze politiche che accettano persone che fanno il saluto romano in luo… - FontanaPres : In attesa che il Tar del Lazio si pronunci sul tardivo passaggio della Lombardia in zona arancione e confermi, com… - TV7Benevento : Milano: Sala, 'convinto che città tornerà laboratorio politico'... - TV7Benevento : Milano: Sala, 'impegno contro spreco alimentare, nel 2020 salve 76 tonnellate'... - Affaritaliani : Sala: 'Equità e ambiente prioritari Città tornerà laboratorio politico' -