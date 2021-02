Matteo Renzi dice si a Draghi: “Con lui in ogni caso” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il leader di Italia Viva sancisce la sua stima incondizionata in Mario Draghi dichiarandosi più che convinto della scelta. Matteo Renzi, ribadisce ancora una volta la sua stima ed il suo appoggio incondizionato a Mario Draghi, ribadisce quanto bene faccia la scelta di Mattarella a questo paese, e conferma che in ogni caso il suo partito voterà la fiducia all’esecutivo che si spera possa nascere tra qualche giorno. Sembra passato un secolo da quando l’ex premier faceva di fatto entrare in crisi il Governo Conte, costringendo il premier alle dimissioni per mancanza di numeri al Senato. Ora Renzi si dice entusiasta della scelta del Presidente delle Repubblica ed addirittura dichiara che sosterrà il Governo Draghi in ... Leggi su chenews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il leader di Italia Viva sancisce la sua stima incondizionata in Mariodichiarandosi più che convinto della scelta., ribadisce ancora una volta la sua stima ed il suo appoggio incondizionato a Mario, ribadisce quanto bene faccia la scelta di Mattarella a questo paese, e conferma che inil suo partito voterà la fiducia all’esecutivo che si spera possa nascere tra qualche giorno. Sembra passato un secolo da quando l’ex premier faceva di fatto entrare in crisi il Governo Conte, costringendo il premier alle dimissioni per mancanza di numeri al Senato. Orasientusiasta della scelta del Presidente delle Repubblica ed addirittura dichiara che sosterrà il Governoin ...

