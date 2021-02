(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il commissario di governo ha distribuito senza gara più di 3 miliardi a decine di aziende. Sempre in totale autonomia. Anche quando in piena emergenza il ministeroEsteri ha offerto una lista di fornitori in Cina. Finendo così nella rete di intermediari improvvisati. Ora sotto inchiesta Covid-19, così abbiamo speso milioni di euro per un farmaco inutile" Invece di vaccinare i raccomandati, difendiamo dal Covid-19 i cardiopatici " Per trovare i vaccinatori, lo Stato paga mille euro a telefonata alle agenzie interinali"

AntonioFraschi : RT @espressonline: La giostra degli appalti miliardari di Arcuri: tra mediatori, prezzi alti e società fantasma - RoccoTerlizzi : RT @espressonline: La giostra degli appalti miliardari di Arcuri: tra mediatori, prezzi alti e società fantasma - Yogaolic : RT @espressonline: La giostra degli appalti miliardari di Arcuri: tra mediatori, prezzi alti e società fantasma - espressonline : La giostra degli appalti miliardari di Arcuri: tra mediatori, prezzi alti e società fantasma - LorenziMatteo : @GiampaoloGalli Sono incapaci ed egocentrici che hanno vinto un giro di giostra (per disperazione e follia degli el… -

Ultime Notizie dalla rete : giostra degli

L'Espresso

...disposto per lavori di riqualificazione funzionale e ammodernamento tecnologicoimpianti installati nella galleria stradale San Jachiddu. Le bretelle di collegamento sia lato vialesia ...... e nellaimpazzita del totonoministri gira anche il suo nome, per i Rapporti con il ... Per la Farnesina c'è Elisabetta Belloni, segretaria generale del Ministeroaffari esteri dal 2016. A ...Il commissario di governo ha distribuito senza gara più di 3 miliardi a decine di aziende. Sempre in totale autonomia. Anche quando in piena emergenza il ministero degli Esteri ha offerto una lista di ...LE NOMINETREVISO A Ca' Sugana sta per rimettersi in moto la giostra degli incarichi nelle società partecipate. Entro il 19 febbraio dovranno arrivare le candidature, poi il sindaco esaminarà ...