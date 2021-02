Intesa | Messina | “Nessuna brutta sorpresa da fine moratorie”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) –Sanpaolo non avrà impatti importanti da lladelle. Lo ha affermato il Ceo Carlodurante la conference call per la presentazione dei risultati 2020. “Non ci aspettiamo” , ha precisato, rispondendo ad una domanda in proposito, dopo che recentemente la vigilanza bancaria europea aveva lanciato l’allarme su un possibile boom delle sofferenze delle banche. Dai risultati 2020 emerge che la banca ha registrato nel corso del 2020 una riduzione dei crediti deteriorati di 10,8 miliardi, al lordo delle rettifiche di valore, mentre dal picco registrato a settembre 2015 la differenza è di 44 miliardi., riportando una differenza di -32 miliardi rispetto a dicembre ...

Roma, 05 feb 16:36 - Tutto il lavoro svolto alla fine del 2020 rientra nel Business Plan sostanziale che presenteremo formalmente quando ci sarà l'uscita dalla...Sanpaolo non avrà impatti importanti da lla fine delle moratorie . Lo ha affermato il Ceo Carlodurante la conference call per la presentazione dei risultati 2020. "Non ci aspettiamo ...Tutto il lavoro svolto alla fine del 2020 rientra nel Business Plan sostanziale che presenteremo formalmente quando ci sarà l'uscita ...Le acquisizioni sono positive se consentono di creare nuove sinergie, e in questo senso la nostra operazione con Ubi Banca è stata ...