Il Paradiso delle Signore, retromarcia della Rai: l’annuncio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Doveva esserci una grande notizia per la programmazione de Il Paradiso delle Signore del 5 febbraio, invece la Rai fa di nuovo retromarcia. La programmazione de Il Paradiso delle Signore continua a saltare a causa della crisi di governo che sta richiedendo alla Rai sempre più spazi nei propri palinsesti. La puntata di ieri, 4 L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 5 febbraio 2021) Doveva esserci una grande notizia per la programmazione de Ildel 5 febbraio, invece la Rai fa di nuovo. La programmazione de Ilcontinua a saltare a causacrisi di governo che sta richiedendo alla Rai sempre più spazi nei propri palinsesti. La puntata di ieri, 4 L'articolo proviene da YesLife.it.

angelocolacrai : A NONA Signore Gesù Cristo, che al ladrone pentito facesti la grazia di passare dalla croce alla gloria del tuo reg… - regole_senza : @fabiofabbretti Hai ragione... è come se il Poggibonsi (il paradiso delle nonne) incontrasse e sfidasse la tua Juve… - fattadame : Silvia che aiuta Luciano e lo abbraccia prima della partenza è una delle scene più commoventi del Paradiso ?? #ilparadisodellesignore - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore: Cosa fa oggi Jgor Barbazza Oscar Bacchini dopo laddio alla Soap - #Paradiso #delle… - clarice4680379 : No io non sto piangendo mi è solo entrato un paradiso delle signore nell’occhio #ilparadisodellesignore -