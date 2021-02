Il grande reset di Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’incarico a Draghi si rivela, di ora in ora, un grande reset della politica italiana. È come se, d’un tratto, fossimo passati dalla fisica alla chimica. Prima dominavano le quantità, adesso le qualità. Le reazioni chimiche sono innumerevoli, sono dappertutto, agiscono in profondità e stanno ridisegnando la politica italiana non dei prossimi giorni, ma dei prossimi anni. L’incarico a Draghi agisce come una faglia che rapidamente e ineluttabilmente si fa strada, scomponendo e ricomponendo ogni area politica, invitando a prendere decisioni non solo, com’è ovvio, sul governo da costituire, ma sulle strategie future di partiti e di leader. Il centro-destra è in piena rivoluzione, proprio in senso tecnico, perché sta passando da una (eufemisticamente) diffidenza verso l’Europa a votare il campione dell’europeismo e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’incarico asi rivela, di ora in ora, undella politica italiana. È come se, d’un tratto, fossimo passati dalla fisica alla chimica. Prima dominavano le quantità, adesso le qualità. Le reazioni chimiche sono innumerevoli, sono dappertutto, agiscono in profondità e stanno ridisegnando la politica italiana non dei prossimi giorni, ma dei prossimi anni. L’incarico aagisce come una faglia che rapidamente e ineluttabilmente si fa strada, scomponendo e ricomponendo ogni area politica, invitando a prendere decisioni non solo, com’è ovvio, sul governo da costituire, ma sulle strategie future di partiti e di leader. Il centro-destra è in piena rivoluzione, proprio in senso tecnico, perché sta passando da una (eufemisticamente) diffidenza verso l’Europa a votare il campione dell’europeismo e ...

RadioMariaITA : #Carissimi, è #OnLine la #LETTURA CRISTIANA DELLA #CRONACA E DELLA #STORIA: Il grande Reset: il progetto di un mond… - Frederick7911 : I giornalisti italiani, tranne poche eccezioni, sono diventati dei tifosi esattamente come i giornalisti sportivi.… - Kirillo51128078 : @mittdolcino Ma il piano del grande reset non era reddito di cittadinanza per tutti?? - marteblog : 'Le nuove sfide' 'Una società in mutamento' 'Grande reset' E poi siamo nelle mani di un 73enne scelto da un 79enne. #Draghi - Zombi04516433 : RT @Zombi04516433: @TessaMakesLove -

Ultime Notizie dalla rete : grande reset Il grande reset di Draghi

L'incarico a Draghi si rivela, di ora in ora, un grande reset della politica italiana. È come se, d'un tratto, fossimo passati dalla fisica alla chimica. Prima dominavano le quantità, adesso le qualità. Le reazioni chimiche sono innumerevoli, sono ...

Ecco 'Obe', l'album di MACE: "La mia missione è fare le cose in maniera diversa e nuova" -

Dopo "Reset!", che aveva esaurito il suo ciclo, ero tornato a produrre tanto per gli artisti, cosa ... Qual è stato il criterio di reclutamento dei featuring? "Persone di grande talento. Ma non solo ...

Salute globale: Il "Grande Reset" parte dall'individuo ISPIonline Il grande reset di Draghi

L’incarico a Draghi si rivela, di ora in ora, un grande reset della politica italiana. È come se, d’un tratto, fossimo passati dalla fisica alla chimica. Prima dominavano le ...

Partecipate, Orlando vuole la Holding e taglia le poltrone

PALERMO – Una Holding unica per tutte le partecipate del Comune di Palermo controllate al 100%, da realizzare entro le prossime elezioni e che consentirà di accorpare presidenti, cda e collegi sindaca ...

L'incarico a Draghi si rivela, di ora in ora, undella politica italiana. È come se, d'un tratto, fossimo passati dalla fisica alla chimica. Prima dominavano le quantità, adesso le qualità. Le reazioni chimiche sono innumerevoli, sono ...Dopo "!", che aveva esaurito il suo ciclo, ero tornato a produrre tanto per gli artisti, cosa ... Qual è stato il criterio di reclutamento dei featuring? "Persone ditalento. Ma non solo ...L’incarico a Draghi si rivela, di ora in ora, un grande reset della politica italiana. È come se, d’un tratto, fossimo passati dalla fisica alla chimica. Prima dominavano le ...PALERMO – Una Holding unica per tutte le partecipate del Comune di Palermo controllate al 100%, da realizzare entro le prossime elezioni e che consentirà di accorpare presidenti, cda e collegi sindaca ...