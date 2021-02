«Ho trasformato la mia asse da stiro in una scrivania». Lo smart working secondo Melissa Fleming, funzionaria all’Onu (Di venerdì 5 febbraio 2021) Con la pandemia del Coronavirus, è esploso in tutto il mondo il fenomeno dello smart working. I lavoratori si sono dovuti reinventare in pochissimo tempo: acquistare scrivanie e sedie comode su cui trascorrere dalle 6 alle 8 ore al giorno. Tra questi c’è Melissa Fleming che, però, ha trovato un modo originale per lavorare da casa. Altro che scrivania, altro che letto trasformato in ufficio, per Melissa Fleming, che lavora nella sede dell’Onu a New York, è bastata un’asse da stiro. La sua geniale idea L’asse da stiro, come scrive lei stessa su Linkedin dove ha postato la foto, «può essere messa ovunque nell’appartamento e spostata per cambiare diverse prospettive e scenari, ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 febbraio 2021) Con la pandemia del Coronavirus, è esploso in tutto il mondo il fenomeno dello. I lavoratori si sono dovuti reinventare in pochissimo tempo: acquistare scrivanie e sedie comode su cui trascorrere dalle 6 alle 8 ore al giorno. Tra questi c’èche, però, ha trovato un modo originale per lavorare da casa. Altro che, altro che lettoin ufficio, per, che lavora nella sede dell’Onu a New York, è bastata un’da. La sua geniale idea L’da, come scrive lei stessa su Linkedin dove ha postato la foto, «può essere messa ovunque nell’appartamento e spostata per cambiare diverse prospettive e scenari, ...

